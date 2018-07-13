إنفانتينو يرد على إمكانية تنظيم مونديال 2030 في “تونس، الجزائر والمغرب”

الرياضة
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إنفانتينو يرد على إمكانية تنظيم مونديال 2030 في “تونس، الجزائر والمغرب”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف رئيس الإتحاد العالمي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، عن رأيه بخصوص إمكانية تنظيم مونديال 2030، بتونس، الجزائر والمغرب، في حال ترشحهم بملف مشترك.

وصرح إنفانتينو في هذا الخصوص، خلال ندوته الصحفية: “أعتقد أن التنظيم المشترك، يعزز فرص أي ملف في الفوز بتنظيم كأس العالم”.

وأضاف رئيس “الفيفا”: “هذا الأمر قد يزيل الكثير من الخلافات بين الدول المتجاورة، وأعتقد أنها فكرة جيدة”.

وختم انفانتينو: “كرة القدم يمكن أن تساهم كثيرا في تغيير العالم، لن تغيّر الماضي، لكن يمكن أن تؤثر في المستقبل بشكل فعال، وهذا ما نعمل عليه”.


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