إنفانتينو يعزي أسر ضحايا حادث ملعب 5 جويلية

أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو، عن خالص تعازيه لأسر ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع خلال احتفالات نادي مولودية الجزائر، امس السبت، بلقب البطولة المحترفة لموسم 2024-2025.

وأكد رئيس “الفيفا”، في رسالة نشرها عبر خاصية “ستوري” في حسابه على “أنستغرام” أنه حزين للغاية. بمجرد أن يفكر أن لحظة كان يفترض أن تكون مناسبة للاحتفال والفرح، انتهت بهذا الشكل المأساوي.

معلنا بالنيابة عن جميع أعضاء الهيئة الكروية الدولية. وعائلة كرة القدم العالمية، تضامنه العميق وأسمى آيات المواساة لأُسر الضحايا وأقربائهم، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

كما عبّر رئيس “الفيفا” عن دعمه الكامل لجميع أعضاء نادي مولودية الجزائر. والاتحاد الجزائري لكرة القدم “فاف” في هذه الفترة الصعبة.