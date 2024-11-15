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الرياضة

إنفانتينو ينعى الأسطورة الجزائرية رشيد مخلوفي

بقلم فيصل زيان بوزيان
إنفانتينو ينعى الأسطورة الجزائرية رشيد مخلوفي
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نعى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، أسطورة كرة القدم الجزائرية الراحل، رشيد مخلوفي، الذي وافقته المنية الأسبوع الماضي، عن عمر ناهز الـ88 سنة.

ونعى رئيس “الفيفا” جياني إنفانتينو، الراحل رشيد مخلوفي، في مراسلة تلقتها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، اليوم الجمعة.

واستذكر رئيس “الفيفا”، في رسالته، مسيرة اللاعب السابق لفريق جبهة التحرير الوطني، وبداياته في عالم كرة القدم، وصولا إلى ولوجه عالم التدريب.

واعتبر، جياني أنفانتينو، أن الإرث الذي تركه رشيد مخلوفي، لا يقدر بثمن ويتجاوز الرياضة. وقدم عبارات الدعم لعائلة الراحل والاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

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