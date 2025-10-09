إنفانتينو يهنئ المنتخب الجزائري بعد تأهله التاريخي إلى كأس العالم 2026

قدّم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، اليوم الخميس، تهنئة خاصة للمنتخب الوطني الجزائري بعد تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقررة إقامتها في كندا، الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.

ونشر إنفانتينو رسالة عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام، عبّر فيها عن فخره بإنجاز “الخضر”، مشيدًا بتاريخهم الحافل في المونديال

وكتب إنفانتينو: “أهنئ المنتخب الجزائري على تأهله إلى كأس العالم 2026 التي ستُقام في كندا، المكسيك والولايات المتحدة، للمرة الخامسة في تاريخكم. سيتردد النشيد الوطني الجزائري على الساحة العالمية، وستسطع نجومكم كأسماء لامعة في كرة القدم الدولية. انتصاركم التاريخي على كوريا الجنوبية في مونديال البرازيل 2014، وبلوغكم الدور ثمن النهائي، يبقى من اللحظات التي لا تنسى، وها أنتم اليوم على موعد مع فصل جديد من المجد في 2026”.

وأكد رئيس الفيفا أن تأهل الجزائر يعَدُّ ثمرة عمل طويل وجهد جماعي كبير من اللاعبين والجهاز الفني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. مضيفًا أن “الخضر” يمثلون مصدر فخر للقارة الإفريقية والعالم العربي.

وختم إنفانتينو رسالته بالقول إن الجزائر عادت لتكتب صفحة جديدة في تاريخها الكروي، بعد سنوات من الغياب عن المونديال. متمنيًا للفريق النجاح والتألق في النسخة المقبلة من البطولة العالمية.