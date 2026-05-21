إنفانتينو يهنئ مولودية الجزائر بعد التتويج بلقب البطولة

تلقى نادي مولودية الجزائر تهنئة رسمية من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، بمناسبة تتويجه بلقب الدوري الجزائري للموسم الكروي 2025-2026.

وفي رسالة وجهها إلى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، عبّر إنفانتينو عن تهانيه الخالصة لنادي مولودية الجزائر بعد إحرازه لقب البطولة الوطنية. مشيدًا بالجهود التي بذلت طيلة الموسم لتحقيق هذا الإنجاز.

ويعكس هذا التتويج المكانة الكبيرة التي يحتلها النادي العاصمي في كرة القدم الجزائرية، بعد موسم ناجح توّج بإضافة لقب جديد إلى خزائنه، وسط فرحة كبيرة لأنصاره.

كما تؤكد تهنئة رئيس “الفيفا” أهمية هذا الإنجاز على المستوى الكروي، في خطوة تعكس الاهتمام الدولي بالنجاحات التي تحققها الأندية الجزائرية على الساحة الوطنية.