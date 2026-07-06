إنفانتينو يوجه رسالة للجزائريين: “افتخروا.. العالم لن ينسى إنجازكم في المونديال”

وجّه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، رسالة إشادة إلى المنتخب الجزائري، عقب نهاية مشواره في كأس العالم 2026، مثمناً الأداء الذي قدمه “الخضر” خلال البطولة.

وكتب إنفانتينو، عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام، اليوم الاثنين: “عالم كرة القدم لن ينسى أبداً المباراة التاريخية التي قدمتموها أمام النمسا، والتي قادتكم إلى التأهل للأدوار الإقصائية في كأس العالم، كما لن ينسى أول ريمونتادا في تاريخ مشاركاتكم بالبطولة أمام الأردن”.

وأضاف رئيس الفيفا : “طوال مشواركم، جسّدتم روح وإصرار كرة القدم الجزائرية في العديد من اللحظات الرائعة. افتخروا بما حققتم، وواصلوا تطوير كرة القدم الجزائرية”.

وتأتي رسالة إنفانتينو تقديراً للمشوار الذي قدمه المنتخب الجزائري في مونديال 2026، قبل أن يودع المنافسة من الدور ثمن النهائي.