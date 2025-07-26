إنفانتينو يُهنئ مولودية الجزائر

بعث رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو، بتهانيه إلى نادي مولودية الجزائر بعد تتويجه بلقب البطولة المحترفة لموسم 2024-2025.

وفي رسالة بعث بها إلى رئيس “الفاف”، وليد صادي، أمس الجمعة. قال إنفانتينو: “عزيزي الرئيس، أود من خلال هذه الرسالة أن أهنئ بحرارة الحامل الجديد للقب البطولة الجزائرية، نادي مولودية الجزائر.”

وواصل رئيس أعلى هيئة كروية في العالم: “لقد أثمرت جهوده ونتائجه طوال الموسم هذا اللقب الجديد والهام. تهانينا الخالصة لجميع لاعبي الفريق وكافة مكونات النادي على هذا النجاح الرائع.”

مضيفا: “إذ أشكركم، أنتم واتحادكم، على دعمكم المتواصل، وعملكم. وتفانيكم في تطوير كرة القدم في بلدكم، آمل عزيزي الرئيس أن ألتقيكم قريبا”.