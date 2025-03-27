إنفانتينو ينعى أسطورة الكرة الجزائرية جمال مناد

أرسل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، رسالة تعزية إلى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، إثر وفاة اللاعب والمدرب السابق، جمال مناد.

وجاءت رسالة تعزية “الفيفا” إلى “الفاف”، عبر بيان، موجّه إلى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي. قدم فيها رئيس الهيئة الدولية تحية تكريمية للاعب الدولي الجزائري السابق. مبرزًا مسيرته الاستثنائية ومساهمته الكبيرة في كرة القدم.

وأشار إنفانتينو، في رسالته، إلى الدور البارز لجمال مناد في المنتخب الوطني. خاصة خلال كأس العالم 1986، و مساهمته في التتويج بكأس الأمم الإفريقية 1990، حيث تألق بلقب هداف البطولة.

كما أشار جياني إنفانتينو إلى المسيرة الغنية لجمال مناد مع الأندية، لا سيما نجاحاته مع شبيبة القبائل. بالإضافة إلى مسيرته في التدريب، معبّرًا عن التزامه الراسخ بكرة القدم.

وأعرب رئيس الفيفا عن تعازيه العميقة إلى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ولعائلة جمال مناد. ولجميع أفراد أسرة كرة القدم الجزائرية، مؤكدًا أن إرثه لن ينسى أبدًا.

رسالة رئيس “الفيفا”، جياني أنفانتينو، مترجمة للغة العربية، جاء كالتالي:

ببالغ الحزن والمشاعر العميقة، تلقيت نبأ وفاة جمال مناد، اللاعب الدولي السابق. فقد تم اختياره للمنتخب الوطني الجزائري في 79 مناسبة، وشارك في نهائيات كأس العالم 1986 في المكسيك. كما فاز ببطولة كأس الأمم الإفريقية التاريخية 1990 في الجزائر، حيث كان هداف البطولة.

على مستوى الأندية، بدأ مسيرته في فريق شباب بلوزداد، ثم دافع عن ألوان شبيبة القبائل، النادي الذي فاز معه بخمسة ألقاب دوري جزائري وكأس الأندية الإفريقية البطلة عام 1981.

كما لعب في فريق إتحاد العاصمة، وفريق نيم أولمبيك الفرنسي، وفي البرتغال مع فريقي بيلينينسيس و فاماليكاو.

بعد اعتزاله اللعب، أصبح مدربًا، حيث أشرف على العديد من الفرق، خاصة في الجزائر، وكذلك في المملكة العربية السعودية.

يعد جمال مناد أسطورة من أساطير كرة القدم الجزائرية، مهاجمًا بارزًا في منتخب “الخضر” وهدافًا أسطوريًا لشبيبة القبائل، ومدربًا شغوفًا. إن إرثه وإنجازاته، سواء داخل أو خارج الملعب، لن تُنسى وسيُفتقد كثيرًا.

بالنيابة عن المجتمع الدولي لكرة القدم، أود أن أعرب عن أحر تعازينا للاتحاد الجزائري لكرة القدم، وكذلك للعائلة والأصدقاء والمقربين من جمال مناد. قلوبنا معكم جميعًا.

نأمل أن تساهم هذه الذكريات وكلمات الدعم في تقديم بعض السكينة والعزاء في هذه الفترة الصعبة. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.