إنفانتينو ينعى الناخب الوطني الأسبق الراحل محي الدين خالف

نعى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، الناخب الوطني الأسبق الراحل، محي الدين خالف، الذي وافته المنية قبل عشرة أيام، عن عمر ناهز الـ80 سنة.

ونعى رئيس “الفيفا” جياني إنفانتينو، الراحل محي الدين خالف، في مراسلة تلقتها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، اليوم الجمعة.

واستذكر رئيس “الفيفا”، في رسالته، مسيرة الراحل، محي الدين خالف، ومسيرته في عالم التدريب.

وجاءت رسالة رئيس “الفيفا”، إنفانتينو على النحو التالي: “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة المدرب الوطني السابق وأسطورة كرة القدم الجزائرية محي الدين خالف. الذي لعب بشكل خاص مع نادي شبيبة القبائل، محققاً انضماماً تاريخياً إلى القسم الأول. لكن قبل كل شيء، كتب اسمه في تاريخ النادي مدرباً. أبرزها الفوز بثمانية ألقاب للبطولة الجزائرية وكأس الأندية الأبطال الإفريقية”.

كما ميّز نفسه مدرباً للمنتخب الجزائري مع التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 1980، وكأس الأمم الأفريقية من العام نفسه، وكذلك كأس العالم لكرة القدم 1982 في إسبانيا”.

“بعد ذلك، خاض تجارب تدريبية في الإمارات العربية المتحدة والمغرب وتونس. أسطورة كرة القدم الجزائرية وشبيبة القبائل، بعدما ترك بصمته في تاريخ النادي والكرة الجزائرية وتراثها ونجاحاتها وإنجازاتها داخل وخارج الميدان”.

“لن ننساك، وسوف نفتقدك كثيرا وبالنيابة عن مجتمع كرة القدم الدولي، أود أن أعرب عن أعمق مشاعرنا.. تعازينا للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وكذلك لعائلته وأصدقائه وأحبائه محي الدين خالف. ستبقى في ذاكرتنا”.