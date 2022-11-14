إنفجار إسطنبول.. القبض على “صاحب القنبلة”

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين. القبض على الشخص الذي ترك قنبلة تسببت في انفجار دام بشارع الإستقلال في إسطنبول.

ووفقا لوكالة أنباء “الأناضول” التركية الرسمية، فقد إتهم صويلو حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء الهجوم. الذي ضرب أكثر شوارع المدينة إزدحاما وأدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 80.

وفي أعقاب الانفجار، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه نفذ بقنبلة و”تفوح منه رائحة الإرهاب”.

ونقلت “الأناضول” عن وزير العدل بكير بوزداغ، قوله إن امرأة جلست على مقعد لأكثر من 40 دقيقة وغادرت المكان قبل دقائق من الانفجار، مما يشير إلى أن هناك قنبلة كانت موقوتة للتفجير أو تم تفجيرها عن بعد.

وكشفت تقارير صحفية، أن طفلة تركية ووالدها كانا من بين القتلى، إثر الانفجار الذي ضرب شارع الاستقلال المزدحم في إسطنبول. وكانت الطفلة إيكرين ووالدها يوسف ميدان، من بين القتلى الـ6 في الحادث المأساوي. الذي أدى أيضا إلى إصابة العشرات، من بينهم حالات خطرة.

للإشارة لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 81 آخرون، عندما هز انفجار شارع الاستقلال، في حادث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه نفذ بقنبلة و”تفوح منه رائحة الإرهاب”.

وفر مئات الأشخاص من الشارع التاريخي بعد الانفجار، فيما هرعت سيارات الإسعاف والشرطة في الاتجاه المقابل. وكانت المنطقة الواقعة في حي بك أوغلي في كبرى مدن تركيا مزدحمة كالمعتاد بالمتسوقين والسياح والعائلات.

وأظهرت لقطات فيديو لحظة وقوع الإنفجار، الذي أدى إلى تطاير الحطام في الهواء وترك العديد من الأشخاص على الأرض.

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