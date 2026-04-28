إنفجار الغاز بباتنة.. الوالي يتنقل إلى مكان الحادث

تنقل والي ولاية باتنة، بن احمد رياض، مرفوقا بأعضاء اللجنة الأمنية، إلى مكان حادث انفجار الغاز داخل مسكن عائلي بحي طريق تازولت زوال اليوم.

وأسفر الحادث، عن وفاة شخصين وتسجيل إصابة اثنين بجروح خطيرة و12 آخرين اصابتهم خفيفة. وكذا انهيار تام للبناية تتكون من طابقين.

وفور وقوع الحادث، تنقل والي ولاية باتنة، بن احمد رياض، مرفوقا بأعضاء اللجنة الأمنية، إلى عين المكان لمتابعة تطورات الوضع ميدانيا. حيث تم التكفل بإجلاء الضحيتين والمصابين نحو المستشفى الجامعي بن فليس التهامي لتلقي الإسعافات الاولية والرعاية الطبية اللازمة.

وفي هذا الإطار، أسدى الوالي تعليمات صارمة تقضي باتخاذ كافة التدابير العاجلة لضمان التكفل الأمثل بالجرحى. وتسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة. وكذا تجند مختلف المديريات والهيئات المعنية للتدخل الفوري والتنسيق الميداني.