إنفجار الغاز يخلّف ضحيتين بالأغواط

تسبب إنفجار الغاز داخل محل لبيع الأكل الخفيف في ولاية الأغواط اليوم الأحد، في إصابة شخصين بحروق من الدرجة الثالثة.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت اليوم على الساعة 07 سا و 45 د الوحدة الرئيسية للحماية المدنية. بدعم من المركز المتقدم المقدر لوسط المدينة ببرج السنوسي بلدية ودائرة الاغواط لأجل عملية إسعاف و نقل ضحيتين يتراوح عمرهما 22 و 25 سنة بهم حروق من الدرجة الثالثة. وذلك إثر إنفجار غاز بمحل لبيع الأكل الخفيف. حيث تم تم نقلهم إلى مستشفى 240 سرير بالاغواط