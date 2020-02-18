إنفجار القناة الرئيسية للغاز بسيدي عبد المومن في معسكر

أخبار الجزائر
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إنفجار القناة الرئيسية للغاز بسيدي عبد المومن في معسكر
بقلم طوبال.ع

شهدت منطقة دوار بلخير التابعة لبلدية سيدي عبد المومن بولاية معسكر، مساء اليوم الثلاثاء إنفجارًا بالقناة الرئيسية للغاز الطبيعي.

وهي القناة التي تمون مبنى المؤسسة العقابية 300 سرير، ويحاذي موقع الحادث الطريق الوطني رقم 17 أ الرابط بين مدينة المحمدية وإقليم ولاية مستغانم.

وقد سارعت مصالح الحماية المدنية لوحدة المحمدية إلى موقع اﻹنفجار وقامت بتطويق محيطه وإخماد الحريق تزامنًا مع قيام المصالح المختصة لمؤسسة سونلغاز بتوقيف التموين بشكل اضطراري للسماح لمصالح الحماية بتحييد ألسنة النيران.

ولم تسجل أية خسائر بشرية أو مادية . بينما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادث.


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