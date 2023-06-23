إنفجار بالاقامة الجامعية عين الباي 18 في المدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة

تسبب إنفجار وقع في القطب الجامعي صالح بوبنيدر بالاقامة الجامعية عين الباي 18 في المدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة في خائر مادية معتبر .

وحسب مصادر النهاراونلاين الحادث بالاقامة الجامعية عين الباي 18 في المدينة الجديدة علي منجلي وتمثل في إنفجار مرجلة (CHAUDIÈRE).

واضافت ذات المصادر أن الحادث خلف الحادث خلف انهيار بعض جدران المرجلة وتشققات على مستوى جدران المحلات المحيطة بالمرجلة مع تضرر 5 سيارات، دون تسجيل خسائر بشرية.