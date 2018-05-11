إنفجار سفينة تركية محملة بالقمح إلى اليمن

إنفجرت اليوم سفينة ترية تحمل شحنة من القمح إلى ميناء الصليف اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين، مخلفة أضرار في السفينة .

وأعلن المتحدث بإسم التحالف العربي بقيادة السعودية عن تلقي بلاغ من ربان السفينة “إنجي إنيبولو” عن ظهور فتحة في الجانب الأيسر من السفينة.

كما اضاف أنه تم معاينة السفينة ووجدت أضرار ألحقت بالسفينة بفعل الانفجار .

وصرح الربان أنه يجهل سبب الانفجار، مضيفا أن التحالف سحب السفينة إلى ميناء جازان السعودي.

وكشف مصدر عبلى صلة بالشحنة أن السفينة كانت تحمل 50 ألف طن من القمح الطحين الروسي.

وان الانفجار كان على بعد 112 كلم قبالة الصليف شمال ميناء الحديدة اليمني في البحر الاحمر .