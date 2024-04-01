إنفجار شاحنة الوقود بسطيف.. نفطال تكذب

أصدرت مؤسسة نفطال بيانا توضيحيا عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك حول حادثة إنفجار شاحنة لنقل الوقود بسطيف.

ونفت مؤسسة نفطال ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تبعية هذه الشاحنة لأسطولها أولأسطول متعامليها.

وجاء في بيان نفطال أنه “إثر الحادث الأليم لانقلاب شاحنة لنقل الوقود، اليوم 31 مارس 2024، في الطريق السيار شرق-غرب على مستوى ولاية سطيف و الذي أدى إلى نشوب حريق عقب انفجار مقطورة نقل الوقود، تنفي نفطال كل ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تبعية هذه الشاحنة لأسطولها أولأسطول متعامليها”.

وتعرضت امس الأحد شاحنة ذات صهريج لنقل المحروقات “حجم 27 ألف لتر من الوقود ما أزوت وبنزين” إلى إنقلاب مأدى إحتراقها كليا.

وذلك على مستوى الطريق السريع شرق-غرب ببلدية بئر العرش شرق العلمة إتجاه الغرب.

الحادث خلف تعرض سائق الشاحنة يبلغ من العمر 56 سنة لجروح، تم اسعافه ونقله إلى استعجالات تاجنات ولاية ميلة.

كما خلف الحادث إصابة قائد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية رفقة مدير الحماية المدنية لولاية سطيف لحروق من الدرجة الثانية أثناء عملية اخماد الحريق.