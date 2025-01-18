إنفجار عنيف للغاز داخل شقة في قسنطينة

وقع أمس الجمعة، انفجار عنيف للغاز، في إحدى الشقق، بعمارة، في منطقة علي منجلي بقسنطينة.

وحسب مصالح الحماية المدنية، تسبب الانفجار، في أضرار مادية كبيرة في الشقة المتضررة وبعض الشقق المجاورة.

وفور وقوع الحادث، تدخلت فرق الإطفاء والإنقاذ بسرعة، بمشاركة رئيس الفرع الجهوي لقسنطينة وحراس العمارة، وتم إجلاء السكان كإجراء احترازي.

كما قام رئيس الفرع الجهوي لقسنطينة رفقة والي الولاية، بمعاينة الأضرار وتقييم الوضع.

وتم التأكيد على ضرورة تنفيذ خطة عاجلة لإصلاح الأضرار وتعويض المتضررين.

كما قام فرع عدل للتسيير العقاري بقسنطينة، بتنظيف مخلفات الحادث والتأكد من صحة العائلات المتضررة.

هذا وشدد فرع عدل على أهمية إجراء فحوصات دورية لأنابيب الغاز في الشقق السكنية. والتأكيد على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة المنزلية لضمان سلامة المواطنين وحماية الأرواح والممتلكات.