إنفجار في “كربلاء” يُرعب “سوسطارة” قبل مواجهة القوية الجوية

شهدت مدينة “كربلاء” العراقية، يوم أمس الإثنين إنفجارا قويا في مخزن للأسلحة، وذلك تزامنا مع وصول بعثة إتحاد العاصمة هناك.

ووقع الإنفجار في مخزن لأسلحة “ميلشيات الحشد الشعبي” بمدينة “كربلاء”، التي ستحتضن المُواجهة بين أبناء “سوسطارة” و”القوية الجوية”، غدا الأربعاء.

يُذكر بأن الحادث لم يؤثر تماما على أشبال المُدرب “تيري فروجي” والذين يتواجدون بعيدا عن الخطر، ويتحصلون على التأمين اللازم.

يُشار بأن “أولاد البهجة” وصلوا مُرهقين الى بلاد الرافدين، وفقا للتصريحات التي أدلى بها المُدير العام للفريق، عبد الحكيم سرار.