إنفجار قرب السفارة الاسرائيلية في نيودلهي بالهند

أعلن الكيان الصهيوني عن وقوع انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، من دون وجود اصابات بين الموظفين.

وقال المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية في الهند إن شرطة نيودلهي وفريقا أمنيا يحققان في الأمر.

ونقلت وسائل إعلام هندية عن شرطة العاصمة نيودلهي قولها إنها تلقت مكالمة هاتفية بشأن انفجار قرب السفارة الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها تجري تحقيقًا في ذلك.

من جهتها، لفتت القناة 13 العبرية إلى أن “لا إصابات في انفجار قرب سفارة إسرائيل بالعاصمة الهندية نيودلهي”.

وقالت الخارجية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إن السلطات الإسرائيلية تتعاون مع نظيرتها الهندية للتحقيق في سبب الانفجار الذي وقع بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي.