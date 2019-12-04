إنفصال أصالة نصري عن زوجها المخرج طارق العريان

أعلن الإعلامي المصري تامر أمين عن خبر إنفصال الفنانة السورية أصالة نصري عن المخرج طارق العريان، من خلال برنامجه على إحدى القنوات المصرية.

وكشف الإعلامي أن طلاق أصالة من زوجها كان سبب بكائها مؤخرا على مسرح موسم الرياض بالسعودية.

وقال تامر أمين: “ربنا يهدي النفوس ولو في إمكانية لعودتهما ياريت، ولو كان الإنفصال خير لهما، يبقى خلاص”.

ولم تعلق الفنانة بعد على خبر إنفصالها، وكانت قد أثارت مؤخرا جدلا كبيرا بسبب إرسالها العديد من الرسائل الغامضة من خلال حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وإنطلقت في الآونة الأخيرة شائعات كثيرة عن خبر إنفصال أصالة وطارق العريان، ولكن أصالة كانت تنفي الخبر.

وكانت الفنانة السورية قد أعلنت مؤخرا من خلال رسالة لجمهورها، أنها على خلاف مع زوجها طارق العريان ولكنهما لم ينفصلا كما روج البعض.