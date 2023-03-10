إنفصال شيرين عن زوجها مجددا وإختفاؤها يُثير الجدل

تصدر إسم الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الترند على مواقع التواصل الاجتماعي مجددا خلال الساعات الماضية، عقب قيامها بإلغاء متابعة زوجها الفنان حسام حبيب على انستغرام.

وتفاجأ متابعو الفنانة، بقيامها بإلغاء متابعة زوجها على موقعي التواصل الإجتماعي “فيسبوك وانستغرام”.

ومن جهته، حذف الفنان حسام حبيب كل الصور التي تجمعه بزوجته الفنانة شيرين عبر حسابه الخاص بإنستغرام. بينما ظل يحتفظ بصورة تجمعهما سويًا على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”.

وهو ما ترك باب التكهنات حول مصير علاقتهما، وهل بالفعل حدث انفصال بينهما مجددا.

وتواصل موقع ” سيدتي” مع مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب نبيل إدوارد لمعرفة الحقيقة.

حيث أكد في تصريحاته أنه عقب إحياء شيرين عبد الوهاب لحفلها الكويت لا يعرف عنها أي شيء. ولا يوجد أي نوع من أنواع التواصل معها.