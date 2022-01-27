إنفصال محمد بن شنات عن زوجته سيليا

كشفت سيليا، زوجة مغني الراي الجزائري محمد بن شنات، عن إنفصالها مع زوجها عبر صفحتها على انستغرام.

وكتبت سيليا على ستوري حسابها بانستغرام: “لم أعد زوجة محمد بن شنات، لذلك من فضلكم توقفوا عن ارسال أشياء عن حياته الخاصة لي. الله يعاون كل واحد في حياتو”.

كما قالت سيليا: “لم أكن أريد التحدث عنه الموضوع، لأنه لم يعد يهمني، ولكنني لاحظت بعض المجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج بأنني أريد أن أصنع الجدل بهذا الخبر، ولهؤلاء أقول حسبي الله ونعم الوكيل”.

وأضافت سيليا: “أعلنت لكم عن انفصالي، وقلت لكم بأن كل شيئ انتهى، وعلى كل واحد منا أن يعيش حياته. لذلك من فضلكم لا تدخلوني في حياة أي أحد”.

للذكر، فهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول أخبار عن انفصال محمد بن شنات وزوجته، حيث سبق وأن تم تداول الموضوع أكثر من مرة.

للذكر، لدى كل من محمد بن شنات وسيليا، طفلين “بنت وولد”، وهما حاليا برفقة والدتهما.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp