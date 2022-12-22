إعــــلانات
قناة النهار

إنفــجار سيارة بمحطة بنزين في وهران.. شاهد التدخل السريع للحماية المدنية لتجنّب الكــارثة

بقلم النهار أونلاين
إنفــجار سيارة بمحطة بنزين في وهران.. شاهد التدخل السريع للحماية المدنية لتجنّب الكــارثة
  • 189
  • 0

إنفــجار سيارة بمحطة بنزين في وهران.. شاهد التدخل السريع للحماية المدنية لتجنّب الكــارثة

رابط دائم : https://nhar.tv/eHDot
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر