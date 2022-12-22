قناة النهار إنفــجار سيارة بمحطة بنزين في وهران.. شاهد التدخل السريع للحماية المدنية لتجنّب الكــارثة بقلم النهار أونلاين نشر في 22 ديسمبر 2022 - 18:43 شارك غرِّد أرسل 189 0 إنفــجار سيارة بمحطة بنزين في وهران.. شاهد التدخل السريع للحماية المدنية لتجنّب الكــارثة رابط دائم : https://nhar.tv/eHDot اقرأ أيضا هكذا رد وزير الشؤون الدينية على سؤال حول وفاة معتمرة في اسطنبول وهذا جديد رفع كوطة حج 2023 قناة النهار 15 ديسمبر مجتمع: أخطاء قاتلة في تركيب أجهزة التدفئة وسخان المياه قناة النهار 11 ديسمبر "زهرة: "دخلت لمحو الامية وبديت نقرا ورحت نصلي التراويح بالواقفة قناة النهار 21 ديسمبر الرئيس تبون لمصانع الحليب..تقليل إستخدام البودرة مقابل مستثمرات لتربية الأبقار قناة النهار 14 ديسمبر إستمرار تساقط الأمطار على هذه المناطق قناة النهار 09 ديسمبر النهار ترندينغ: كريستيانو رونالدو يودع المونديال بالدموع وعشاق الكرة يتعطافون معه قناة النهار 11 ديسمبر حسين آشيو: ميسي أخذ كل شيئ وبقيت عقدة التتويج بكأس العالم قناة النهار 07 ديسمبر طالع هابط: النوي يحيى وزارة العدل وإدارة السجون بعد تنظيمها لكأس الجزائر للمحبوسين .. شكرا لكم قناة النهار 11 ديسمبر الوزير الأول: حققنا مكاسب كبيرة في مجال الطفولة بضمان التمدرس الإلزامي و المجاني الذي قارب 99 % قناة النهار 19 ديسمبر شاهد..الوزير سبقاق يصل بالقطار إلى برج بوعريريج ويشارك في العملية الكبرى للتشجير قناة النهار 05 ديسمبر