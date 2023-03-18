إنقاد 5 أشخاص من الموت المحقق إختناقا بالغاز في باتنة

تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنقاذ 5 أشخاص من عائلة واحدة من الموت المحقق إختناقا بأحادي اكسيد الكاربون في باتنة.

وحسب ذات المصالح الحادث وقع في حدود الساعة 21 و12 دقيقة على مستوى ببلدية تيمقاد. أين تم إنقاذ وإسعاف 5 افراد من عائلة واحدة وهم الأم 38 سنة، و4 بنات تتراوح اعمارهن بين 11 و17 سنة. حيث تعرض الضحايا تعرضن لتسمم بغاز احادي اكسيد الكاربون المنبعث من مدفأة مسكنهن العائلي.

حيث تم م اسعافهن بعين المكان قبل تحويلهن الى عيادة المدينة.