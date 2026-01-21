إنقاذ أشخاص..سقوط أشجار وانهيار أسقف إثر التقلبات الجوية الأخيرة

سجلت وحدات الحماية المدنية عدة تدخلات عبر الوطن بسبب الأمطار الغزيرة والثلوج الكثيفة التي تساقطت منذ ليلة البارحة.

ففي ولاية البويرة بالتحديد في بلدية أغبالو، تم إخراج سيارة محصورة بسبب صعوبة المسلك. مع تحويل شخص يعاني من ارتفاع السكري إلى عيادة أغبالو. أما بولاية غليزان ببلدية بلعسل بوزقزة تم إنقاذ 5 أشخاص كانوا عالقين داخل مسكن بالمكان المسمى دوار المراينية بسبب ارتفاع منسوب مياه وادي مينا. إخراج 7 أشخاص كانوا عالقين داخل عمارة إقامة جعفر بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار ببلدية غليزان.

كما تم تسجيل في ولاية البليدة انهيار جزئي لسقف مع تشققات في جدران منزل قديم (03 غرف). بحي الدويرات - شارع محمد بن زينة، دون تسجيل خسائر بشرية. كما إنقاذ شخصين كانا على متن سيارة محصورة بسبب تراكم مياه الأمطار بحي 990 مسكن – الصفصاف بلدية مفتاح. فيما سجلت انهيار جزئي لسقف منزل فوضوي بحي بني مويمن دون تسجيل خسائر بشرية. امتصاص مياه الأمطار المتراكمة من داخل نفس المنزل ببلدية العفرون.

وبولاية الجزائر بالتحديد في بلدية الدويرة، تم امتصاص مياه الأمطار المتراكمة من داخل بعض البنايات بحي الدكاكنة. كما تم تسجيل سقوط شجرة صنوبر على أسلاك كهربائية بالمكان المسمى مزرعة سي لخضر، بلدية بئر توتة دون تسجيل خسائر بشرية.

بلدية الكاليتوس

امتصاص مياه الأمطار المتراكمة من داخل أقسام بثانوية موسى يعقوب.

ولاية الطارف

بلدية شبايطة مختار

امتصاص مياه الأمطار المتراكمة من أمام مداخل (04) عمارات بحي 56 سكن.

ولايـة المدية

بلدية بن شكاو

سقوط شجرة على سقف مرأب مبني بالترنيت مما أدى إلى تحطم جزئي لسيارة بالمكان المسمى عشيبة، دون تسجيل خسائر بشرية.

بلدية بوغزول

إسعاف وإجلاء امرأة بعد غمر الأوحال لمسلك منزلها بالمكان المسمى حاسي نصارة.

ولايـة بجاية

بلدية أدكار

امتصاص مياه الأمطار المتراكمة بحي إفلوتيف.

ولاية الشلف

بلدية بني راشد

سقوط جدار حضيرة البلدية جراء الأمطار المتساقطة دون تسجيل خسائر بشرية.

بلدية الزبوجة

امتصاص مياه الأمطار المتراكمة من فناء متوسطة مداح.

ولايـة تيارت

بلدية تيارت

امتصاص مياه الأمطار المتراكمة بحي الإخوة بصغير أمام الملعب الجديد.

بلدية دحموني

امتصاص مياه الأمطار المتراكمة من فناء متوسطة الإخوة واصل.