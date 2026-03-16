إنقاذ أشخاص محاصرين جراء التقلبات الجوية بعدة ولايات!

سجلت وحدات الحماية عدة تدخلات جراء التقلبات الجوية التي عرفتها معظم الولايات منذ ليلة أمس الأحد.

ففي ولاية تيزي وزو، تدخلت مصالح الحماية المدنية ببلدية الأربعاء نايت إيراثن، من أجل إنقاذ شخص كان محصورًا في سيارة إثر إنهيار التربة وجدار داعم بحي فراحي. حيث تم إسعافه بعين المكان ونقله إلى المستشفى.

أما بولاية البويرة، فقد تم تحرير شخصين بسور الغزلان كانا عالقين داخل سيارة على مستوى مجرى وادي إثر إرتفاع منسوب مياه الأمطار بالمكان المسمى أولاد قاسم، دون تسجيل خسائر بشرية.. وببلدية السحاريج تم امتصاص مياه الأمطار المتراكمة داخل محطة توليد الكهرباء بالمكان المسمى قرية اليتين. كما تم بولاية سكيكدة إمتصاص مياه الأمطار المتراكمة من مدخل منزل بحي الزيتون.