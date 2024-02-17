إنقاذ أطفال.. عائلات ومواشي: هذا ما خلفته الأمطار!

نشرت، مصالح الحماية المدنية، مساء اليوم السبت، الحالة العامة للتدخلات على إثر التقلبات الجوية بمختلف ولايات الوطن.

وافادت الحماية المدنية، في بيان لها، أنه تم إنقاذ عائلة متكونة من شخصيين حاصرتها المياه بسبب ارتفاع منسوب ماء الوادي المحاذي للسكنات بحي المقاسب بولاية جيجل. كما تم إخراج 4 سيارات كانت محاصرة بسبب ارتفاع منسوب مياه الوادي بحي المقاسب. وتم إخراج قطيع من الأغنام محاصر داخل مرآب في نفس الحي.

كما سجلت المصلحة ذاتها، ارتفاع منسوب مياه الأمطار بحظيرة السيارات المقابلة لمحطة نقل المسافرين في نفس الولاية. مع إخراج سيارة عالقة في مجرى مائي بحي بويدة تميزار بالعوانة. فيما تم إنقاذ 4 أطفال داخل منزل بسبب ارتفاع منسوب مياه واد منشة بحي بوخرتوم بالعوانة.

وفي نفس السياق، تمكنت الحماية، من إنقاذ أشخاص كانوا محاصرين بسبب ارتفاع منسوب مياه الوادي ببلدية الذرعان في الطارف.