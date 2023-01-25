إنقاذ أفراد عائلة من الموت إختناقا بالغاز في تيارت

تعرض أفراد عائلة تقطن في بلدية تيارت، للإختناق بالغاز، حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى أقرب مستشفى.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية حوالي الساعة الثالثة من صباح اليوم الاربعاء لأجل هذا الحادث.

أين تم إسعاف و إجلاء عائلة مكونة من 4 أفراد تتراوح أعمارهم بين 12 و52 سنة تعرضو لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من المدفأة بمنزلهم العائلي بحي بو هني محمد بلدية ودائرة تيارت.

حيث تم نقل المصابين من طرف مصالح الحماية إلى مصلحة الإنعاش بالمؤسسة العمومية الإستشفائية يوسف دمرجي.