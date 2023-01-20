إنقاذ أم وأطفالها من الموت إختناقا في مستغانم

تمكنت إسعافات الحماية المدنية، من إنقاذ أم وأطفالها الثلاثة، من الموت إختناقا بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بخروبة في مستغانم.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت اسعافات الحماية، حوال الساعة الواحدة صباحا في هذا الحادث.

أين تم إسعاف الأم البالغة من العمر 35 سنة، وأطفالها الثلاث المتراوحة أعمارهم بين 5 و9 سنوات. وتم نقل الضحايا إلى مستشفى مستغانم.

إنقاذ عائلة من موت محقق في الجلفة

كما تمكنت عناصر الحماية المدنية، اليوم الجمعة، من إنقاذ عائلة تتكون من 5 أفراد تعرضوا للاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون بولاية الجلفة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فقد تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية بالجلفة صبيحة اليوم، في حدود الساعة 04 سا و 09 د لأجل هذا الحادث.

حيث تعرضت عائلة لاختناق وتسمم اثر استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة.

ووقع الحادث، بمسكن بحي الزريعة بمدينة الجلفة، حيث تتكون العائلة من 5 أفراد تتراوح أعمارهم مابين 6 سنوات و25 سنة.

وتم تقديم الاسعافات الأولية للضحايا، وتحويلهم الى مستشفى عين الشيح بالجلفة.