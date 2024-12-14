إنقاذ أم وابنتيها من موت وشيك في الشلف

تعرّضت عائلة تتكون من 3 أفراد، ليلة أمس الجمعة، إلى التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة، بحي البرادعي بالمدينة الجديدة بالشرفة ببلدية الشلف.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فإنه ولحسن الحظ، تفطنت الأم للحادث، واتصلت بالحماية المدنية.

أين تنقلت فرق الإسعاف فور تلقيها الخبر لتجد الشابتان البالغتان من العمر 17 و20 سنة فاقدتان للوعى. فيما كانت الأم تعاني من آلام حادة في الرأس وغثيان.

وعليه تم إسعاف الضحايا، وإجلاؤهم على جناح السرعة إلى المصالح الاستشفائية لتلقي العلاج.

هذا ودعت مصالح الحماية المدنية، المواطنيين، إلى أخذ الحيطة والحذر للوقاية من هذا الغاز القاتل. وخاصة ونحن نشهد هاته الأيام انخفاضا كبيرا في درجة الحرارة.