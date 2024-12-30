إنقاذ أم وطفليها من موت وشيك في عين الدفلى

تمكنت مصالح الحماية المدنية، من إنقاذ أم وطفليها من موت وشيك، بعد تعرضهما للإختناق بالغاز في مسكنهم العائلي بخميس مليانة في عين الدفلى.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل الحادث، في تسمم 3 أشخاص “أم وطفليها” بغاز أحادي أكسيد الكربون.

وكانت العائلة، في حالة إغماء وصعوبة في التنفس، بسبب تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون من سخان الماء المتواجد في المطبخ دون قناة تصريف الغازات المحروقة.

مصالح الحماية المدنية وفور تلقيها نداء النجدة، هبت إلى مكان الحادث مما مكنها من إنقاذ العائلة من موت وشيك. وإخراجها من الوسط المتسمم وتقديم الإسعافات الأوليه لهم في عين المكان.

وتمت العملية تحت إشراف ومتابعة مباشرة من طرف مدير الحماية المدنية المقدم محي الدين علي.

العائلة وبعد تلقيها الإسعافات الأوليه، تم نقلها إلى مستشفى خميس مليانة.