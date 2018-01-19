إنقاذ أم و5 بناتها من الموت المحقق إختناقا بالغاز في تيسمسيلت

أنقذت مصالح الحماية المدنية، 6 أفراد من عائلة واحدة من موت محقق، بعد إختناقهما بغاز أوكسيد الكربون بخميستي في تيسمسيلت.

وحسب ذات المصدر، فإن الحادث وقع في حدود الساعة منتصف النهار و32 دقيقة، بمنزل في حي 54 مسكن بمدينة خميستي.

وأسفر الحادث، عن تعرض أم و5من بناتها أعمارهن ما بين 18 شهرا و43 سنة، للإغماء جراء إستنشاقهن للغاز المبعث من سخان ماء

حيث قدمت للضحايا، الاسعافات الأولية بعين المكان، قبل أن يتم نقلهن الى العيادة متعددة الخدمات لخميستي، لإستكمال العلاج.

من جهتها، فتحت مصالح الشرطة بأمن دائرة خميستي، تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.