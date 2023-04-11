إنقاذ إمرأة وإبنتها إستنشقتا غاز أحادي أكسيد الكربون بقالمة

تمكنت وحدات الحماية المدنية من إنقاذ إمرأة وإبنتها إستنشقا غاز أحادي أكسيد الكربون بولاية قالمة.

وتدخلت وحدات الحماية المدنية على الساعة 22 سا 17دقيقة، لأجل إنقاد وإسعاف امراة تبلغ من العمر 45 سنة وابنتها ذات 16 سنة، على إثر استنشاقهما غاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء دون نظام صرف الغازات المحترقة، بمنزل الكائن بعمارة ببلدية تاملوكة.

الضحيتين لهما صعوبة وضيق في التنفس تم إسعافهما ونقلهما الى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية تاملوكة. غير أنهما تسجيل وفاة عصفوين في نفس الحادثة.