إنقاذ الشخصين العالقين بمغارة الوكريف بتيكجدة

أعلنت مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة، عن تحرير وإنقاذ الشخصين العالقين بمغارة الوكريف بتيكجدة، بعدما حاصرتهما الثلوج والجليد إضافة إلى الرياح القوية.

وحسب بيان للمديرية، تم تحويل الضحيتين، على متن سيارة الإسعاف إلى المستشفى من أجل الاطمئنان على حالتهما الصحية فقط.

وانطلقت العملية يوم أمس على الساعة 16سا30د، في ظروف مناخية جد صعبة. تميّزت بتساقط الثلوج وهبوب رياح قوية وكثافة الضباب، إضافة إلى وعورة المسالك وصعوبة التضاريس.

وتدخلت فرقة البحث والإنقاذ في الأماكن الوعرة، تحت إشراف رئيس الوحدة. حيث كان الشخصان داخل المغارة بعيدًا عن تأثير الثلوج والرياح.

وتم الوصول إليهما صباح اليوم بعد مسيرة دامت طوال الليل وسط ظروف مناخية قاسية جدًا. ليتم إنزالهما باستعمال الحبال في مناورة تقنية دقيقة نظرًا لصعوبة الوصول إلى المغارة. وكانا في صحة جيدة.

وعقب ذلك، تم الرجوع إلى نقطة توقف المركبات وتحويلهما إلى المستشفى للاطمئنان على وضعيتهما الصحية. وقد استغرقت العملية حوالي 20 ساعة من العمل المتواصل.