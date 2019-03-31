إنقاذ امرأتين من حريق شب في منزلهما بسيدي بلعباس

تم إنقاذ امرأتين من خطر الاختناق بعد نشوب حريق بمسكنهما الكائن بحي سيدي الجلالي وسط مدينة سيدي بلعباس.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإنه تم إنقاذ هاتين المرأتين البالغتين من العمر 40 و86 سنة مساء أمس السبت.

حيث كانتا عالقتين في الطابق الثالث بعد نشوب حريق بمسكنهما ما تسبب لهما صعوبة في التنفس جراء استنشاق الدخان.

وأضاف ذات المصدر، أنه تم إخماد الحريق ومنع اتشاره للسكنات المجاورة في حين تم تحويل المرأتين إلى مصلحة الاستعجالات

للمركز الاستشفائي الجامعي “عبد القادر حساني”

وأشار إلى أن الحماية المدنية جندت من أجل هذا التدخل 40 عونا فضلا عن تسخير 4 شاحنات إطفاء وسيارتي إسعاف.