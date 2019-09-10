إنقاذ بلغاريين وهولندي بعد غرق قاربهم قبالة سواحل وهران

تمكنت عناصر من القوات البحرية التابعة للناحية الغربية بوهران، من إنقاذ 3 أجانب بلغاريين وهولندي.

تعرض القارب الشراعي الذي كان على متنه الاجانب الثلاثة للغرق على بعد 20 ميلا بحريا من سواحل وهران.

الأجانب الثلاثة وحسب مصادر موثوقة المتراوحة أعمارهم ما بين 40 إلى 50 سنة، كانوا قد انطلقوا من سواحل ألميريا الاسبانية لخوض رحلة سياحية إلى غاية اليونان في ظرف 10 ايام عبر قارب شراعي.

وتعرض القارب لثقب ما جعله يغرق، لتتمكن القوات البحرية بينما كانت تقوم بعمليات تمشيط عبر طائرة هليكوبتر من ترصدهم على بعد أميال من سواحل وهران.

وتدخل سواحل وهران لإنقاذ الأجانب الثلاثة قبل تقديم لهم الإسعافات الأولية وتحويلهم إلى مستشفى اول نوفمبر الجامعي.