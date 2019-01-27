إنقاذ ثلاثة أشخاص من خطر الإختناق بتبسة

تمكنت مصالح الحماية المدنية بتبسة، أمس السبت، في حدود الساعة السادسة زوالا، من إنقاذ شخصين بعد تعرضهما للإختناق بغازأحادي أكسيد الكربون.

وأوضح بيان لذات السلك النظامي، اليوم الأحد، أن الشخصين هما سيدة تبلغ من العمر حوالي 34سنة، وفتاة تبلغ من العمرحوالي 13سنة.

وجدا في بداية إختناق جراء الغاز المنبعث من أنابيب تصريف الدخان من مدفأة داخل المسكن العائلي بحي 600 سكن بتبسة.

حيث تم إمدادهما بالأكسجين في عين المكان وتحويلهما إلى إستعجالات مستشفى الدكتور يوسف بوطرفة بتبسة .

كما تم تسجيل حالة أخرى لبداية إختناق شخص والبالغ من العمر حوالي 37 سنة، بالمكان المسمى دوار قساس بالعقلة تبسة.