إنقاذ حصان سقط داخل بئر بعمق 3 أمتار

تمكنت فرق الحماية المدنية لولاية وهران، مساء أمس الجمعة، من إنقاذ حصان عقب سقوطه داخل بئر في حادثة استنفرت وحدات الإنقاذ ببلدية سيدي الشحمي.

وحسب بيان للمصالح العملياتية، فقد تدخل أعوان الوحدة الرئيسية مدعومين بفرقة التدخل في الأماكن الصعبة والوعرة في حدود الساعة الثامنة مساء في هذا الحادث.

ووقعت الحادثة داخل مزرعة تقع بحي “سان رمي” التابع لبلدية سيدي الشحمي بدائرة السانيا. حيث سقط الحصان في بئر يصل عمقه إلى حوالي ثلاثة أمتار.

ونجحت الفرق المتخصصة في إخراج الحصان سالماً ودون إصابات خطيرة. في إطار المهام الإنسانية للحماية المدنية لحماية الأشخاص والممتلكات والثروة الحيوانية.