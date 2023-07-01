إنقاذ حياة حاج جزائري تعرض لإنفجار في المرارة

نجى حاج جزائري، في العقد السادس من العمر، من الموت، بعد تعرضه لانفجار في المرارة نتيجة التهاب حاد وغرغرينا.

وحسب وزارة الصحة السعودية، تمكن فريق جراحي بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة من غنقاذ حياة الحاج الجزائري.

وحضر المريض إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهو يعاني من آلام حادة في البطن من الناحية العلوية اليمنى. حيث استمرت منذ ثلاثة أيام مع ارتفاع في درجة حرارته وشعوره بالغثيان.

وبإجراء التحاليل والأشعة اللازمة والفحص السريري، تبين وجود انفجار بالمرارة مع تجمع صديدي داخل البطن.

ليحول المريض على الفور إلى غرفة العمليات لاستئصال المرارة بالمنظار.

واستدعى الأمر التحويل للشق الجراحي، نظرا لوجود التصاقات شديدة وغرغرينا في جدار المرارة. التي استئصلت في عملية استمرت أربع ساعات.

ثم جرى متابعة الحالة بقسم الجراحة حيث مازال المريض تحت الرعاية الطبية.