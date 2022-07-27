إنقاذ راكبين علقوا داخل عربات “التليفيريك” بين السماء والأرض في تلمسان!

بسبب انقطاع الكهرباء عن منطقة “هضبة لالا ستي” ومناطق أخرى

شهدت “هضبة لالا ستي” في أعالي مدينة تلمسان، عصر أمس، أجواءً غير اعتيادية، على خلفية توقف “التليفيريك” بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار.

وتزامن توقف “التليفيريك” الذي دام نحو نصف ساعة من الزمن، مع تواجد راكبين داخل مقصورات “التليفيريك”، حيث بقيت الأخيرة معلقة في السماء، من دون حركة.

ونجم عن هذا التوقف ارتكابا كبيرا وسط ركّاب مقطورات “التليفيريك”، الذين وجدوا أنفسهم في لحظات أشبه بالرهائن داخل مقصورة، معلقين بين السماء والأرض.

وعلمت “النهار” أن سبب التوقف المفاجئ لعربات “التليفيريك” هو انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة ومناطق أخرى واسعة في مدينة تلمسان.

وبقي ركاب “التليفيريك” عالقين مدة نحو نصف ساعة، قبل أن يُعاد تشغيل العربات، ليتنفس الجميع الصعداء وسط حالة من الارتباك والرعب.

وقالت مصادر محلية لـ “النهار”، إن مناطق وأحياءً واسعة من مدينة تلمسان، شهدت انقطاعات للتيار الكهربائي عن منازلها، وأرجعت المصادر أسباب تلك الانقطاعات المفاجئة، إلى الضغط الكبير المسجل بسبب تزايد استهلاك الطاقة، على خلفية ارتفاع درجات الحرارة ولجوء الجميع في وقت الذروة إلى تشغيل مكيّفات الهواء، وهو ما تنجر عنه زيادات قياسية في استهلاك الطاقة في ظرف زمني واحد.