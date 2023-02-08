إنقاذ رضيعة سقطت في بئر عميق وعلقت ليوم كامل!

تم إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 19 شهرًا بنجاح بعد 18 ساعة من سقوطها في بئر أثناء اللعب في مقاطعة تاك شمال تايلاند.

ووضع الوالدين طفلتهما تحت شجرة أثناء عملهما في مزرعة، لكنهما أبلغا السلطات لاحقًا عندما لم يتمكنا من العثور عليها أثناء فترة الراحة.

وسمع الوالدان صرخاتها قادمة من بئر قريب يبلغ عمقه 15 مترًا، وتقرر لاحقًا أنها سقطت من خلال فجوة قطرها 30 سم في الأعلى وعلقت بالداخل.

ووصل عمال الإنقاذ إلى مكان الحادث، وأنزلوا كاميرا في الحفرة لتحديد موقعها وأدخلوا أنبوبًا في العمود لضخ الأكسجين بالداخل.

وفي غضون ذلك، حفر الطاقم حفرة مجاورة للبئر بعمق 10 أمتار باستخدام حفار ميكانيكي. قبل التحول إلى استخدام المجارف والحفر اليدوي لضمان عدم انهيار البئر.

ليتمكن الأطقم من الوصول إلى الطفلة في حوالي الساعة 8 صباحًا، لكن كان عليهم إخراجها بعناية لأنها تعرضت لإصابة في ساقها.

وتم إنقاذ الطفلة في الساعة 10:40 صباحًا يوم أمس الثلاثاء وتم نقلها إلى المستشفى.