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إنقاذ رضيع و5 أشخاص آخرين استنشقوا غاز أوكسيد الكربون في أم البواقي

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إنقاذ رضيع و5 أشخاص آخرين استنشقوا غاز أوكسيد الكربون في أم البواقي
بقلم أسماء.ع

تمكنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الإثنين، من إنقاذ عائلة تتكون من 6 أفراد، استنشقوا غاز أوكسيد الكربون في ولاية أم البواقي.

وحسب بيان الحماية،فإن الضحايا تتراوح أعمارهم مابين 4 أشهر و23 سنة،إثر اختناقهم بغاز المدفأة، بحي 140 سكن بلدية ودائرة الضلعة.

وأضاف البيان، أن جميع الضحايا لهم ضيق في التنفس، وتم إسعافهم بعين المكان، قبل تحويلهم إلى العيادة المتعددة الخدمات الضلعة.

وذكّرت الحماية المدنية،المواطنين بضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية، والحذر من استعمال مختلف وسائل وأجهزة التدفئة، مع الحرص على ترك منافذ للتهوية.


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