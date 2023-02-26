إنقاذ رعية افريقية سقط من عمارة في عين تموشنت

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، على الساعة الحادية عشر و10 دقائق، من اجل إنقاذ شخص. سقط من علو طابق ثالث بعمارة في طور الإنجاز. على مستوى بمشروع بناء 1600 مسكن في طور الإنجاز بلدية عين تموشنت.

كما أشار بيان الحماية المدنية، إلى أن الضحية لها جروح عميقة في الوجه وآلام في الرقبة والظهر وهو في حالة وعي. وقدمت له الإسعافات الأولية في عين المكان مع النقل السريع إلى مركز الاستعجالات الطبية عين تموشنت. والضحية من جنسية غينية يبلغ من العمر 24 سنة.