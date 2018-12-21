تمكنت مصالح الحماية المدنية، في سريانة بباتنة، مساء الأمس الخميس، من إنقاذ شيخ وزوجته العجوز، بعد إستنشاقهما غاز أحادي أكسيد الكربون.

الشيخ البالغ من العمر 70 سنة، وزوجته العجوز الستينية، تضررا جراء إنبعاث الغاز من المدفأة داخل مسكنهما العائلي الكائن بحي 60 مسكن بسريانة.

وتم تدخل عناصر الحماية المدنية ، حيث نقلوا الضحيتان نحو عيادة المدينة. حسبما أوضحه بيان الحماية.

للاشارة، أن مصالح الحماية المدنية كانت قد سجلت خلال شهر ديسمر الجاري 7 تدخلات تم فيها تم إنقاذ 13 ضحية من مختلف الأعمار من بينهم أطفال.