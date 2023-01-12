إنقاذ سفينة صيد جنحت بشاطئ الشلالوة في جيجل

تدخلت مصالح الحماية المدنية، على مستوى شاطئ الشلالوة في جيجل، لإنقاذ سفينة صيد جنحت بسبب عطب أصاب المحرك.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية بالولاية، تم تلقي ندآء مفاده جنوح سفينة صيد من نوع جيات، بسبب عطب أصاب المحرك وعلى متنها طاقم مكون من 6 أفراد.

وتمت العملية الإنقاذ بنجاح وتم سحب السفينة الى ميناء بوديس بعدما تم تثبيت كوابل الجر من طرف غطاسي الحماية المدنية.

وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذا الحادث، إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بجيجل مدعومة بفرق الغطاسين. بالإضافةإلى زروقين وجهاز أمني خاص للتدخل في أي طارئ.