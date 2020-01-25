إنقاذ سيدة اتصلت بفرق الإنقاذ من تحت الأنقاض بعد 17 ساعة من زلزال تركيا

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إنقاذ سيدة اتصلت بفرق الإنقاذ من تحت الأنقاض بعد 17 ساعة من زلزال تركيا
بقلم نادية بن طاهر

تم إنقاذ سيدة تركية أجرت اتصالا هاتفيا مع فرق الإنقاذ من تحت الأنقاض، بعد 17 ساعة من الزلزال القوي الذي ضرب ولاية ألازيغ بتركيا.

وحسب وكالة الأناضول، قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن حصيلة قتلى الزلزال قد إرتفع إلى 22 قتيلا.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن فرق الإنقاذ تواصل عملها لإنتشال عدد من العالقين تحت الأنقاض.

وضرب زلزال قوي بشدة 6.9 درجات على سلم ريشتر، شرق تركيا، أمس الجمعة، وشعر بعض سكان المدن العراقية والسورية واللبنانية بهزاته الإرتدادية.


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