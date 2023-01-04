إنقاذ سيدة وأولادها الخمسة من الموت إختناقا في برج بوعريريج

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة برج الغدير في برج بوعريريج، اليوم الأربعاء، لأجل إسعاف 6 أشخاص تعرضوا للإختناق بالغاز.

وحسب مصالح الحماية المدنية، وقع الحادث، بحي 08 ماي 1945 في بلدية غيلاسة بدائرة برج الغدير.

ويتعلق الأمر بإمرأة وأولادها، تترواح أعمارهم ما بين 7 سنوات و46 سنة لهم دوار و غثيان و تقيؤ.

وقدمت للضحايا الإسعافات الأولية في عين المكان وتم تحويلهم إلى عيادة غيلاسة.

وحسب ذات المصادر، يعود الإختناق، إلى إستنشاق غازات محروقة منبعثة من المرجل الحائطي.