إنقاذ سيدة وإبنتها من الإختناق بالغاز في باتنة

تمكنت مصالح الحماية المدنية في باتنة، من إنقاذ إمرأة في 30 من العمر وإبنتها “5 سنوات”، فجر اليوم الخميس، من الإختناق بالغاز.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية للولاية، تعرضت الضحيتين، للإختناق بغاز أول أكسيد الكاربون، المنبعث من مدفأة مسكنهما العائلي بشارع المجاهدين بوسط مدينة باتنة.

وأشار البيان، إلى إن سبب الحادث، يعود إلى إنسداد مدخنة الشقة بعش طائر، حسب المعاينة الأولية.

هذا وتم إسعاف الأم وإبنتها بعين المكان من طرف مصالح الحماية المدنية، قبل تحويلهما إلى مصلحة الاستعجالات بالمستشفى الجامعي.

وتذكر المواطنين بضرورة التقيد بالاجراءات الوقائية، والحذر من استعمال مختلف وسائل وأجهزة التدفئة، مع الحرص على ترك منافذ للتهوية، ومراقبة مخارج الغازات المحترقة.