إنقاذ سيدتين من الإختناق بعد إحتراق مطبخ منزلهما في ميلة

تدخل المركز المتقدم للحماية المدنية لدائرة شلغوم العيد في ميلة، اليوم الأربعاء، لأجل إخماد حريق داخل مطبخ بمنزل فردي.

أين تم إنقاذ شخصين من جنس أنثى اختنقا بالأدخنة وفي حالة صدمة تتراوح أعمارهما بين 36 و76 سنة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للضحايا بعين المكان ونقلهما إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى شلغوم العيد.

كما تمكنت عناصر الحماية المدنية، من إخماد الحريق والسيطرة عليه وإنقاذ باقي المنزل.

أين تم تسجيل احتراق بعض الأواني، فيما يبقى سبب الحريق مجهول.