إنقاذ شخصين سقطا من عمارة في المدية

تدخلت اسعافات الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالمدية، اليوم الجمعة، من أجل حادث سقوط عامل في البناء من الطابق الثاني لعمارة قيد الإنجاز.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، وقع الحادث، بالمكان المسمى عين مولة ببلدية ذراع السمار في دائرة المدية.

ويبلغ الضحية من العمر 35 سنة ، وتعرض لاصابات متعددة، حيث تم اسعافه ونقله إلى مستشفى المدية.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة شلالة العذاورة، من أجل امرأة تبلغ من العمر 21 سنة عالقة بالشباك الحديدي لنافذة بالطابق الثاني لعمارة.

وسقطت الشابة، من الطابق الثالث لعمارة، لتعلق بالشباك الحديدي لنافذة بالطابق الثاني لعمارة.

هذا وتم إنقاذ الشابة وإسعافها من طرف مصالح الحماية المدنية، ونقلها إلى مستوصف شلالة العذاورة.